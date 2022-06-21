Товар недели в магазине «Поляна»

Ежедневно магазин «Поляна» дарит кемеровчанам возможность выгодно приобрести самые разные товары. И каждую неделю – уникальные акции и новые предложения!

Так, с 22 по 28 июня здесь можно купить сосиски «Баварские» по цене 114,90 руб. за уп. (420 г) и сахар по 69,90 руб. за кг.

В пекарне покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры. В продаже и уже полюбившиеся покупателям куры-гриль.

За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Поляна» приглашает за выгодными покупками

по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.