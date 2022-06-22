В Кемерове откроется ТЦ «Гринвич»

С 23 июня.

Кемеровский ТРК «Гринвич», закрытый за пожарные нарушения, откроется в ближайшие дни. Об этом сообщает портал VSE42 со ссылкой на "Авант-Партнер".

Напомним, в августе прошлого года "Гринвич" закрыли из-за многочисленных пожарных нарушений. После этого комплексу частично разрешили работать, однако в сентябре его опять опечатали. Торговый центр заработает в четверг, 23 июня.

«Все судебные разбирательства завершились, разрешение на возобновление работы было получено на прошлой неделе в связи с полным выполнением предписаний по противопожарной безопасности», – говорится в публикации.

При этом часть заведений на первом этаже с отдельными входами уже работает.

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