В Кузбассе впервые пройдёт детский Сабантуй

Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилёв.

В Кемеровской области впервые состоится детский Сабантуй. Об этом рассказал глава региона Сергей Цивилёв.

Празднование запланировано на 26 июня в рамках второго Международного шахтёрского Сабантуя. Развлекательные площадки для детей будут работать с 10:00 до 17:00.

«Мероприятия пройдут в Новокузнецке на театральной площади и в саду Металлургов. Для ребят будут организованы национальные подвижные игры, как индивидуальные, так и командные. Среди них: бег в мешках, бег с коромыслом, перетягивание каната, бой мешками», - сообщил губернатор.

Кроме традиционных народных игр, в этом году мы проведём для ребят мастер-классы по научно-техническому творчеству и рукоделию.

Отмечается также, что масштабный праздник посетит губернатор Кузбасса и президент Татарстана.

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