В Кемерове на бульваре Строителей появится семейное кафе в фонтане

Об этом рассказал мэр города.

В Кемерове появится семейное кафе в фонтане. Как рассказал мэр Кемерова Илья Середюк в своем Telegram-канале, оно будет работать круглый год.

Новый объект построят на бульваре Строителей. По словам градоначальника, после полной реконструкции он стал одним из самых популярных мест для прогулок горожан.

«Интересные локации продолжают появляться. Один из таких проектов — семейное кафе в фонтане. Его начал реализовывать кемеровский предприниматель Станислав Козырев. Ещё в прошлом году он приступил к ремонту чаши фонтана, восстановлению подсветки», — сообщил Илья Середюк.

Также мэр поддержал идею вписывать новые интересные объекты в уже существующую городскую среду.

Напомним, реконструкцию линейного парка на бульваре Строителей завершили три года назад. До этого большая территория была буквально забыта, теперь же это одно из самых востребованных мест отдыха у жителей Ленинского района.

Фото: Илья Середюк (Telegram)