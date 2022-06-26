С 1 июля в Кузбассе повысятся тарифы ЖКХ

Власти обосновали подорожание коммунальных услуг в регионе.

В Кузбассе с 1 июля увеличатся тарифы на услуги ЖКХ. При этом предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (процентов) будет разным на каждой территории.

Так, самый заметный рост ждёт жителей Прокопьевска (13,1%), Белова (12,4%), Кемерова (12,3%), а также Новокузнецка (7,5%). Для остальных территорий индексы колеблются от 4,9% до 5,3%.

Отмечается, что при установлении предельного (максимального) индекса учитывались темпы изменения тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, отопления, электрической энергии, обращения с твердыми коммунальными отходами.

А вот в случае с Прокопьевском власти дали подробные разъяснения.

«Основной причиной для повышения платы граждан за горячее водоснабжение и отопление стало отнесение Прокопьевска к ценовой зоне теплоснабжения и необходимостью компенсировать теплоснабжающим организациям расходы на модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения в полном объёме», - пояснили в РЭК.

Поскольку одномоментное увеличение платежа граждан за услуги теплоснабжения до его экономически обоснованного уровня будет слишком большой нагрузкой на потребителя, принято решение о поэтапном его повышении. На сегодняшний день население Прокопьевска оплачивает за услуги теплоснабжения менее 50% от экономически обоснованного тарифа, остальную нагрузку несёт областной бюджет. При этом для жителей сохраняются все меры социальной поддержки.

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