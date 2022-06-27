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В Кемерове переименовали две автобусные остановки

27 июня 2022 в 14:26

Обе в Заводском районе.

В Кемерове две остановки общественного транспорта получили новые названия. Соответствующее постановление ещё 24 июня подписал глава города Илья Середюк.

Как следует из приложения, опубликованного на сайте мэрии, безымянная остановка на улице Пролетарской, на участке между улицами Федоровского и Автозаводской, теперь называется «ЖК «Кузнецкий» — в прямом и обратном направлении.

Ещё одна остановка - на улице Тухачевского, в районе здания №56в - вместо «Оптово-розничной ярмарки» теперь носит название «Рынок «Дружба».

 

 

Фото: ru.freepik.com


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