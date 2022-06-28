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Товар недели в магазине «Поляна»

28 июня 2022 в 17:44

Каждую неделю в гипермаркете уникальные акции и новые предложения!

Магазин «Поляна» дарит кемеровчанам возможность выгодно приобрести самые разные товары. Так, с 29 июня по 5 июля здесь можно купить свежие огурцы по цене 39,90 руб. за кг и сахар по 67,90 руб. за кг.

Напомним, в обновленной "Поляне" ежедневно работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, бургеры и свежайшую выпечку. В продаже есть вкуснейшие куры-гриль собственного приготовления, уже полюбившееся многим кемеровчанам.

 

За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

 

«Поляна» приглашает за выгодными покупками

по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.


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