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Стало известно, где в Кемерове построят крематорий

29 июня 2022 в 14:33

Мэр показал его эскиз.

В Кировском районе Кемерова, напротив местного кладбища, появится крематорий. О строительстве долгожданного объекта сообщил глава города Илья Середюк.

По словам градоначальника, на сегодняшний день по итогам торгов заключён договор аренды земельного участка напротив Кировского кладбища № 2, там ведутся изыскания.

«Параллельно с проектированием инвесторы заключают договоры на технологическое присоединение к инженерным сетям, закупку оборудования», — рассказал мэр в своём телеграм-канале.

Там же Середюк опубликовал фото проекта крематория. Согласно нему, здание будет одноэтажным, с благоустроенной прилегающей территорией.

Уточняется, что разрешение на строительство крематория пока не выдано: обратиться за ним арендаторы земельного участка смогут после того, как будет готов весь необходимый для этого пакет документов.

 

Фото: Илья Середюк (Telegram)


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