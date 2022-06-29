Стало известно, где в Кемерове построят крематорий

Мэр показал его эскиз.

В Кировском районе Кемерова, напротив местного кладбища, появится крематорий. О строительстве долгожданного объекта сообщил глава города Илья Середюк.

По словам градоначальника, на сегодняшний день по итогам торгов заключён договор аренды земельного участка напротив Кировского кладбища № 2, там ведутся изыскания.

«Параллельно с проектированием инвесторы заключают договоры на технологическое присоединение к инженерным сетям, закупку оборудования», — рассказал мэр в своём телеграм-канале.

Там же Середюк опубликовал фото проекта крематория. Согласно нему, здание будет одноэтажным, с благоустроенной прилегающей территорией.

Уточняется, что разрешение на строительство крематория пока не выдано: обратиться за ним арендаторы земельного участка смогут после того, как будет готов весь необходимый для этого пакет документов.

Фото: Илья Середюк (Telegram)