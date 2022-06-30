В Кемерове до конца года капитально отремонтируют 73 двора

Больше половины объектов уже готовы.

В Кемерове продолжается ремонт дворовых дорог в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день новый асфальт укладывают по 18 адресам города.

Как сообщил 30 июня глава областной столицы Илья Середюк в своем телеграм-канале, работы ведутся по улицам Мичурина, 61, Федоровского, 26, а также на Сибиряков-Гвардейцев, 19 и 21. Там укладывают асфальт, бордюрный камень и отмостки с тротуарами для пешеходов.

«Аналогичные работы идут на проспекте Ленина, 50 и 52, во дворах по улице Рукавишникова, Леонова, Инициативной, Институтской и Мартемьянова», — рассказал мэр.

За год власти планируют отремонтировать 73 двора, 55 из которых уже готовы.

Кроме того, в Кемерове закончили дорожные работы на проспекте Ленина, которые обошлись властям в 129 млн рублей. Сейчас ведутся работы по проектированию пешеходных переходов и велодорожек на Притомском. А в Рудничном районе приступают к ремонту тротуаров – на него потратят почти 9 млн рублей.

Фото, видео: Илья Середюк (ВКонтакте)