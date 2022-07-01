В столице Кузбасса выросли тарифы на эвакуацию автомобилей

Новые расценки уже действуют.

Власти Кемерова изменили тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на спецстоянках.

Как следует из постановления, опубликованного на официальном сайте мэрии, обновлённые тарифы вступают в силу с момента опубликования документа и будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Теперь сутки хранения эвакуированного автомобиля на спецстоянке обойдутся в 47,50 рублей, месяц — в 1347,50 рублей (ранее 45 и 1245 рублей соответственно).

«Эвакуация транспортного средства весом до 3 тонн (45 минут работы) стоит 1402,50 рублей (ранее 1295 рублей). Эвакуация транспорта, чей вес выше, — 2 075 рублей (ранее 1915 рублей). Получение справки обойдётся в 512,5 рублей (ранее 475 рублей)», - уточняют СМИ.

Подорожали и эвакуаторы с водителем. Так, автоэвакуатор Hyundai теперь обойдётся в 1 560 рублей в час, автоэвакуатор с манипулятором — в 1867,50 рублей, автогидроподъемник Hyundai — в 1 450 рублей, ГАЗ-2705 — в 827,50 рублей, Mitsubishi Outlander — в 930 рублей в час.

Фото: ru.freepik.com