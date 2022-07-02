В Кемерове подросток отобрал у пенсионерки пакет с продуктами и 50 рублей

Юноша задержан.

В Кемерове полицейские задержали 17-летнего местного жителя, который обокрал пенсионерку. Как сообщает пресс-служба ведомства, добычей юного налётчика стал пакет, в котором находились ключи от дома, продукты и кошелёк с 50 рублями.

«Задержанный шёл за 70-летней пенсионеркой на улице, а затем схватил пакет и убежал. Его задержали по горячим следам», - рассказали в полиции.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

В отношении матери подозреваемого возбудили административное дело.

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