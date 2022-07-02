В Кемерове подросток отобрал у пенсионерки пакет с продуктами и 50 рублей

Юноша задержан.
В Кемерове полицейские задержали 17-летнего местного жителя, который обокрал пенсионерку. Как сообщает пресс-служба ведомства, добычей юного налётчика стал пакет, в котором находились ключи от дома, продукты и кошелёк с 50 рублями.
«Задержанный шёл за 70-летней пенсионеркой на улице, а затем схватил пакет и убежал. Его задержали по горячим следам», - рассказали в полиции.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
В отношении матери подозреваемого возбудили административное дело.
Фото: ru.freepik.com
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