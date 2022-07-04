Кузбасс вошёл в топ-10 регионов России по качеству дорог

Кемеровская область заняла седьмое место.

Кузбасс оказался на 7 месте из 85 в рейтинге российских регионов по качеству дорог, составленном экспертами РИА Новости.

Для составления рейтинга регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования разной категории, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года. Доля дорог в Кузбассе, отвечающих всем нормативам, составляет 73,1%.

«Мы создаем все условия для комфортного проживания жителей региона. В том числе, ежегодно ремонтируем старые и строим новые дороги. Благодаря господдержке в регионе увеличивается протяженность улично-дорожной сети, которая соответствует всем нормам. Это замечают и отмечают и жители, и гости региона», — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

На первом месте ожидаемо оказалась Москва. Места со второго по шестое заняли Белгородская и Челябинская области, Ингушетия, Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный.

А вот самой сложной ситуация оказалась в Архангельской области: там для дорог, соответствующих нормативам, составляет только 10,3%. Вторая с конца Архангельская область, третья – Кировская.

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