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В Кузбассе изменили закон о выплатах на третьего ребёнка

05 июля 2022 в 14:21

Деньги получит ещё больше семей.

Депутаты кузбасского парламента внесли изменения в региональный закон о ежемесячных детских выплатах в случае рождения третьего (усыновления, удочерения) ребёнка.

Обновлённый документ расширил список получателей данной выплаты. Если раньше на выплату могли рассчитывать семьи, где всем детям ещё не исполнилось 18, а также семьи, в которых есть дети-студенты до 23 лет, находящиеся на очном обучении.

«Теперь выплату смогут получать все многодетные семьи, в которых появился третий ребёнок, даже если старшие совершеннолетние дети студентами не являются. Этой мерой поддержки семьи смогут пользоваться до трёхлетия того ребёнка, чьё рождение дало право на получение выплаты», — пояснил председатель парламента Алексей Зеленин.

Напомним, размер выплаты зависит от величины прожиточного минимума для детей. Так, в настоящее время в Кузбассе он составляет 12 874 рубля.

 

Фото: ru.freepik.com


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