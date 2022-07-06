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Товар недели в магазине «Поляна»

06 июля 2022 в 08:58

«Поляна» дарит кемеровчанам возможность выгодно приобрести самые разные товары, благодаря уникальным акциям. И каждую неделю - новые предложения.

Так, с 6 по 12 июля в продаже свежие огурцы  по цене 39,90 руб. за кг и сахар по 67,90 руб. за кг. Ещё больше товаров на прилавках обновленного магазина по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

Ежедневно в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.

 

За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

 

«Поляна» приглашает за выгодными покупками!


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