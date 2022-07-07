В Кузбассе на подготовку к зиме направят более 10 миллиардов рублей

В этом году обеспечивать кузбассовцев теплом будут 918 котельных.

Власти Кузбасса направят на подготовку к новому отопительному сезону более 10 млрд рублей.

«Наша задача — за короткий промежуток времени подготовить все муниципалитеты региона», - сообщил Сергей Цивилев.

Отмечается, что этой зимой обеспечивать кузбассовцев теплом будут 918 котельных, в том числе семь новых.

К настоящему моменту в 24 муниципалитетах завершены гидравлические испытания на теплосетях — это 85% от общего объёма работ. Выявлены 1130 повреждений, 887 из них устранены.

«Была потребность капитально отремонтировать около 83 километров тепловых и почти 104 километра водопроводных сетей. Чтобы отопительный сезон прошёл без аварийных отключений, коммунальщики работают практически круглосуточно», — отметил губернатор.

Фото: пресс-служба АПК