Об этом рассказал глава города.

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о ходе реконструкционных работ на спортивных площадках в Рудничном и Кировском районах.

Так, в 2022 году в Кемерове отремонтируют пять спортплощадок. В настоящее время подрядчик уже полностью заменил ограждение на спортплощадке школы №24 в Рудничном районе. Кроме того,здесь установили новые баскетбольные и волейбольные стойки.

«На спортплощадке школы №39 в Кировском районе сегодня занимаются устройством щебёночного основания, на которое будет уложен асфальт. Затем – установка металлического ограждения, монтаж баскетбольных и волейбольных стоек», — отметил градоначальник.

Также в этом году в запланировано отремонтировать спортплощадки, которые находятся в школах №№ 24, 39, 93, лицее № 62 и гимназии № 17.

Фото: Илья Середюк (ВКонтакте)