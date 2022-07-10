В Новокузнецке оштрафовали промоутера, который очень громко завлекал в магазин

На него пожаловались жители дома.

В южной столице Кузбасса в полицию обратились жители дома по улице Бардина, которые заявили, что некий мужчина мешает им отдыхать.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, нарушителем тишины оказался местный житель, который с помощью громкоговорителя рекламировал магазин.

Отмечается, что ранее местный житель уже привлекался к ответственности по такому же делу. На этот раз в отношении мужчины так же был составлен административный протокол. В итоге его оштрафовали на сумму 3 тысячи рублей.

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