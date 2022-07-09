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Кемеровчанин украл электросамокат, чтобы подарить внуку на день рождения

09 июля 2022 в 11:57

Возбуждено уголовное дело.

В Кемерове 60-летний пенсионер похитил электросамокат у бизнесмена, который сдавал их в аренду.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, пенсионер просто проходил мимо электросамоката, а затем быстро взвалил его на плечи и скрылся.

Позже злоумышленника задержали полицейские. Мужчина пояснил им, что хотел сделать подарок внуку на день рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Кемеровчанину может грозить до двух лет лишения свободы.

 

Фото: ru.freepik.com


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