С 1 июля в Кузбассе запустили второй этап программы лояльности для посещения Шерегеша

Кешбэк составит от 10% до 50%.

На курорте «Шерегеш» с 1 июля начал действовать второй этап программы лояльности для жителей Кемеровской области.

Напомним, программу лояльности впервые запустили для жителей региона при посещении горнолыжного курорта Шерегеш с 18 января. Было открыто 19 пунктов регистрации в Кемерове, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Шерегеше.

А 1 июля 2022 года жители Кузбасса могут оплачивать у партнёров программы лояльности проживание, прокат, питание, экскурсии и другие услуги курорта картой «МИР» любого банка-партнера. А потом получать кешбэк от 10% до 50%.

«Наша задача, чтобы жители Кузбасса имели возможность круглогодично отдыхать, не выезжая за пределы региона. Для этого мы создаём все условия для комфортного отдыха на курорте», — этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Также отмечается, что теперь все покупки по программе лояльности можно сделать через интернет.

Фото: rosskurort.com