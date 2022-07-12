В Новокузнецке за две недели утонули два подростка подросток

Обе трагедии произошли в одном месте.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о происшествии на несанкционированном пляже. 11 июля в Черёмушках утонул подросток. Как отметил градоначальник, это не первый случай.

«С сожалением сообщаю, что вчера мы снова потеряли несовершеннолетнего подростка, купающегося в несанкционированном месте у водоёма в Черёмушках. При этом две недели назад, практически на этом месте, утонул один ребёнок. Здесь стоят аншлаги, перекопан подход к берегу, но почему-то это не останавливает беспечных горожан», — написал в своём телеграм-канале Сергей Кузнецов.

Мэр отметил, что отдыхающим на несанкционированных пляжах горожанам работники администрации неоднократно делали замечания, но взрослые и дети пропускали их мимо ушей.

Глава города отметил, что все убеждены, что трагедия не коснётся их лично. Однако река или любой другой водоём является местом повышенной опасности. А потому родителям необходимо регулярно проводить беседы с детьми, запрещать им в одиночестве ходить купаться, а также всегда быть в курсе, где именно находится ребёнок.

Фото: Сергей Кузнецов (Telegram)