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Товар недели в магазине «Поляна»

13 июля 2022 в 13:41

Каждую неделю в гипермаркете уникальные акции и новые предложения!

Магазин «Поляна» дарит кемеровчанам возможность выгодно приобрести самые разные товары. Так, с 13 по 19 июля здесь можно купить свежемороженую скумбрию по цене 139,90 руб. за кг и чай «Tесс» по 179,90 руб. за уп (100 шт.).

Напомним, в обновленной "Поляне" ежедневно работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, бургеры и свежайшую выпечку. В продаже есть вкуснейшие куры-гриль собственного приготовления, уже полюбившееся многим кемеровчанам.

 

За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

 

«Поляна» приглашает за выгодными покупками

по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.


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