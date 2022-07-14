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В Кемерове завершаются работы на объектах образовательной части культурного кластера

14 июля 2022 в 16:10

Вторая часть культурного кластера — музейно-театральная — будет сдана позже.

В столице Кузбасса завершаются работы на объектах образовательной части культурного кластера, которые возводятся в Ленинском районе.

В настоящее время специалисты приступили к благоустройству территории четырёх из них — филиала Российского государственного института сценических искусств, дома для преподавателей, общежития для студентов и фондохранилища.

Так, рядом с учебным корпусом филиала института, который получил название «Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства», идёт укладка дорожного покрытия. Общая строительная готовность составляет 79%, при этом набор студентов уже объявлен. По информации администрации, филиал панирует принять 90 человек.

«Благодаря Сибирскому культурному комплексу наш регион получил возможность включиться в федеральные культурные концертные и выставочные проекты. Немаловажное значение играет и то, что современная инфраструктура кластера поможет сделать образование более качественным. А это, в свою очередь, является основным фактором при выборе вузов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Рядом с жилыми домами — студенческим и преподавательским — также ведётся укладка тротуарной плитки, а также обустройство спортивных площадок и детских городков. Готовность дома для преподавателей составляет 89%, студенческого общежития — 97%. Здание фондохранилища готово на 91%.

Вторая часть культурного кластера — музейно-театральная — будет сдана позже. Объекты, которые возводят в Центральном районе города, готовы пока на 20%.

 

Фото: пресс-служба АПК

 


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