Кемеровостат: в Кузбассе на 100 браков приходится 104 развода

А смертность вдвое превышает рождаемость.

Кемеровостат опубликовал статистику за пять месяцев 2022 года.

Согласно приведенным данным, в Кемеровской области на 100 браков приходится 104 развода. Так, с января по май в Кузбассе зарегистрировали 4388 браков. Разводов за данный период чуть больше — 4 572. В 2021-м за аналогичный период было зарегистрировано 4 533 развода, при этом по итогам 2021 года Кузбасс вошёл в топ-3 регионов СФО по количеству разводов.

Не радует и соотношение смертности и рождаемости. С января по май в Кузбассе на свет появились 8 065 человек (8 929 — за тот же период 2021-года). За тот же период умерли 17 427 человек (17 052 — за тот же период 2021-го).

«В расчёте на 1 000 жителей региона приходится 7,5 родившихся и 16,2 умерших», - сообщают статистики.

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