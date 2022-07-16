В Роспотребнадзоре назвали пляжи Кемерова, где опасно купаться

А также перечислили нежелательные места для купания по региону.
Специалисты Роспотребнадзора взяли 274 пробы воды открытых водоёмов Кузбасса и исследовали их на санитарно-химические показатели. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 30 проб (10,9%) не соответствовало гигиеническим нормативам.
Так, по результатам исследований на 14 июля в Кемерове качество воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам в районе пляжа «Чайка», на пляже «Правая Гавань» и озере «Красное».
В Кемеровском районе нежелательно купаться на пляже «Фортуна» деревни Тебеньки, пляже деревни Новая Балахонка, пляже «Лазурный берег» и пляже деревни Журавли.
Небезопасно купаться на следующих водных объектах Кузбасса:
- Мариинск: пруд на Сорочевке;
- Юрга: городской пляж города Юрга и территория, прилегающая к водохранилищу на реке Искитимка;
- Осинники: городской пляж;
- Калтан: городской пляж;
- Тайга: озёра в Новом парке и Муслимовском парке;
- Яшкинский округ: пруд Тайгинский, пруды Новая водокачка и Старая водокачка;
- Новокузнецк: пляжи «Топольники» и «Мираж», МОО Боровково, кафе «Томь» река Томь, пляжи «Нептун» и «Левобережный»;
- Ленинск –Кузнецкий — река Иня у Байкаимского моста, пруд Полысаево; пруд село Ариничево, пруд Чусовитино;
- Промышленновский округ: пляж в посёлке Зеленогорский;
- Крапивинский округ: пляж в посёлке Крапивинский.
Кроме того, кузбассовцам настоятельно рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах, где нет таблички «Купание запрещено».
Фото: ru.freepik.com
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