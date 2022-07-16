В Роспотребнадзоре назвали пляжи Кемерова, где опасно купаться

А также перечислили нежелательные места для купания по региону.

Специалисты Роспотребнадзора взяли 274 пробы воды открытых водоёмов Кузбасса и исследовали их на санитарно-химические показатели. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 30 проб (10,9%) не соответствовало гигиеническим нормативам.

Так, по результатам исследований на 14 июля в Кемерове качество воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам в районе пляжа «Чайка», на пляже «Правая Гавань» и озере «Красное».

В Кемеровском районе нежелательно купаться на пляже «Фортуна» деревни Тебеньки, пляже деревни Новая Балахонка, пляже «Лазурный берег» и пляже деревни Журавли.

Небезопасно купаться на следующих водных объектах Кузбасса:

Мариинск: пруд на Сорочевке;

Юрга: городской пляж города Юрга и территория, прилегающая к водохранилищу на реке Искитимка;

Осинники: городской пляж;

Калтан: городской пляж;

Тайга: озёра в Новом парке и Муслимовском парке;

Яшкинский округ: пруд Тайгинский, пруды Новая водокачка и Старая водокачка;

Новокузнецк: пляжи «Топольники» и «Мираж», МОО Боровково, кафе «Томь» река Томь, пляжи «Нептун» и «Левобережный»;

Ленинск –Кузнецкий — река Иня у Байкаимского моста, пруд Полысаево; пруд село Ариничево, пруд Чусовитино;

Промышленновский округ: пляж в посёлке Зеленогорский;

Крапивинский округ: пляж в посёлке Крапивинский.

Кроме того, кузбассовцам настоятельно рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах, где нет таблички «Купание запрещено».

Фото: ru.freepik.com