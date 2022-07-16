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В Роспотребнадзоре назвали пляжи Кемерова, где опасно купаться

16 июля 2022 в 15:29

А также перечислили нежелательные места для купания по региону.

Специалисты Роспотребнадзора взяли 274 пробы воды открытых водоёмов Кузбасса и исследовали их на санитарно-химические показатели.  Как сообщили в пресс-службе ведомства,  30 проб (10,9%) не соответствовало гигиеническим нормативам.

Так, по результатам исследований на 14 июля в Кемерове качество воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам в районе пляжа «Чайка», на пляже «Правая Гавань» и озере «Красное».

В Кемеровском районе нежелательно купаться на пляже «Фортуна» деревни Тебеньки, пляже деревни Новая Балахонка, пляже «Лазурный берег» и пляже деревни Журавли.

Небезопасно купаться на следующих водных объектах Кузбасса:

  • Мариинск: пруд на Сорочевке;
  • Юрга: городской пляж города Юрга и территория, прилегающая к водохранилищу на реке Искитимка;
  • Осинники: городской пляж;
  • Калтан: городской пляж;
  • Тайга: озёра в Новом парке и Муслимовском парке;
  • Яшкинский округ: пруд Тайгинский, пруды Новая водокачка и Старая водокачка;
  • Новокузнецк: пляжи «Топольники» и «Мираж», МОО Боровково, кафе «Томь» река Томь, пляжи «Нептун» и «Левобережный»;
  • Ленинск –Кузнецкий — река Иня у Байкаимского моста, пруд Полысаево; пруд село Ариничево, пруд Чусовитино;
  • Промышленновский округ: пляж в посёлке Зеленогорский;
  • Крапивинский округ: пляж в посёлке Крапивинский.

Кроме того, кузбассовцам настоятельно рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах, где  нет таблички «Купание запрещено».

 

Фото: ru.freepik.com


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