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В Кемерове сотрудник спорткомплекса снял на видео переодевание посетительницы бассейна

17 июля 2022 в 13:24

Мужчину осудили.

В Кемерове суд вынес приговор 58-лтнему работнику спорткомплекса. В феврале 2022 года он снял на камеру, как переодевается посетительница бассейна

«Девушка заметила “скрытую” съемку и обратилась в полицию. Мужчина успел удалить ролик с мобильного телефона, но её удалось восстановить при проведении технической экспертизы. В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело», - сообщили в СУ СК по Кузбассу.

Отмечается, что со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В качестве наказания суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком восемь месяцев.

 

Фото: ru.freepik.com


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