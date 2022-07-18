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В Кемерове обманутые дольщики скандального долгостроя наконец получат квартиры

18 июля 2022 в 15:04

Подходит к завершению строительство ЖК «Старт».

В Кемерове 203 дольщика ЖК «Старт», ожидающие свои квартиры ещё с 2017 года, скоро смогут получить свои квартиры. О ходе работ сообщили в минстрое Кузбасса со ссылкой на Фонд развития территорий.

«Жилой комплекс состоит из двух корпусов, основные строительные работы в которых уже выполнены. В первом корпусе завершены фасадные работы и отделка мест общего пользования, идет чистовая отделка квартир и монтаж пожарной сигнализации. Во втором — полностью готова кровля и фасады, активно идет отделка мест общего пользования и внутренней инженерии. Также ведётся благоустройство придомовой территории», - рассказали в ведомстве.

Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – 3 квартал 2022 года.

 

Фото: ru.freepik.com


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