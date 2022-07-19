В Кемерове разберут рухнувшее здание на проспекте Ленина

Администрация обратилась в суд.

Власти Кемерова рассказали, когда начнётся разбор обломков рухнувшего на проспекте Ленина здания. Сообщается, что устранять последствия обрушения будет собственник.

Напомним, здание признали аварийным еще в 2016 году, а 22 мая оно рухнуло. Квартиры в нём выкупили представители бизнеса в коммерческих целях – под снос и последующее строительство. Бывшие жильцы были расселены, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

После произошедшего мэрия Кемерова обратилась в суд.

«Администрация города Кемерово направила в Заводский районный суд исковое заявление об обязании собственников дома по пр. Ленина, 3 выполнить снос аварийного здания, а также вывезти строительный мусор после демонтажа», — сообщили в горадминистрации.

Начать работы по демонтажу планируется собственниками в середине августа.

Фото: Инцидент Кузбасс (ВКонтакте)