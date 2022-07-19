В Кемерове разберут рухнувшее здание на проспекте Ленина

Администрация обратилась в суд.
Власти Кемерова рассказали, когда начнётся разбор обломков рухнувшего на проспекте Ленина здания. Сообщается, что устранять последствия обрушения будет собственник.
Напомним, здание признали аварийным еще в 2016 году, а 22 мая оно рухнуло. Квартиры в нём выкупили представители бизнеса в коммерческих целях – под снос и последующее строительство. Бывшие жильцы были расселены, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.
После произошедшего мэрия Кемерова обратилась в суд.
«Администрация города Кемерово направила в Заводский районный суд исковое заявление об обязании собственников дома по пр. Ленина, 3 выполнить снос аварийного здания, а также вывезти строительный мусор после демонтажа», — сообщили в горадминистрации.
Начать работы по демонтажу планируется собственниками в середине августа.
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