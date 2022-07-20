Товар недели в магазине «Поляна»

«Поляна» дарит кемеровчанам возможность выгодно приобрести самые разные товары, благодаря уникальным акциям. И каждую неделю - новые предложения!

Так, с 20 по 26 июля в продаже свежемороженая скумбрия по цене 139,90 руб. за кг и чай «Тесс» по 179,90 руб. за упак. (100 пакетиков). Ещё больше товаров на прилавках обновленного магазина по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

Ежедневно в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.

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«Поляна» приглашает за выгодными покупками!