Кузбассовцам напомнили, когда нельзя шуметь

Новокузнечанку оштрафовали за нарушение тишины и покоя граждан.

Жительницу южной столицы Кузбасса оштрафовали за нарушение тишины и покоя граждан. Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, жалоба на соседку, которая в ночное время громко слушает музыку и мешает остальным спать, поступила в полицию от жителей дома по улице Тореза.

«На замечания соседей женщина не реагировала. Прибывший на место инцидента полицейский составил протокол на 35-летнюю горожанку. Теперь ей грозит штраф в тысячу рублей», - отметили в ведомстве.

Полицейские напомнили, что статья запрещает шуметь по выходным и нерабочим праздничным дням, а также в будние дни с 22:00 до 8:00. При этом ремонтные работы в домах нужно прекращать в 20:00.

Исключения составляют: предотвращение правонарушений, ликвидация последствий аварий и иных ЧС, действия, совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также строительные, ремонтные, аварийные и спасательные неотложные работы.

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