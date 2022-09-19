Илья Середюк покидает пост мэра Кемерова

В администрации столицы Кузбасса рассказали о преемнике.

Сегодня, 19 сентября, стало известно о переходе мэра Кемерова Ильи Середюка на должность главы правительства Кузбасса.

«Сегодня Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев пригласил меня возглавить правительство региона. Благодарен за доверие. Прекрасно понимаю, какая это ответственность, и готов работать. За шесть лет вместе с вами, командой кемеровчан, нам удалось многое. В каждом районе города обновляли дворы, дороги, парки, набережные, строили новые детские сады, школы, спортивные центры. И многое еще предстоит сделать», — обратился Илья Середюк в своём telegram-канале к кемеровчанам.

Середюк также отметил, что все намеченные проекты будут реализованы.

В администрации Кемерова ответили на самый актуальный вопрос жителей города о том, кто займёт пост руководителя администрации. Предварительно, преемником назвали Дмитрия Анисимова. До ухода Ильи Середюка он занимал должность первого заместителя главы города.

Фото: Илья Середюк (ВКонтакте)