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Илья Середюк покидает пост мэра Кемерова

19 сентября 2022 в 16:39

В администрации столицы Кузбасса рассказали о преемнике.

Сегодня, 19 сентября, стало известно о переходе мэра Кемерова Ильи Середюка на должность главы правительства Кузбасса.

«Сегодня Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев пригласил меня возглавить правительство региона. Благодарен за доверие. Прекрасно понимаю, какая это ответственность, и готов работать. За шесть лет вместе с вами, командой кемеровчан, нам удалось многое. В каждом районе города обновляли дворы, дороги, парки, набережные, строили новые детские сады, школы, спортивные центры. И многое еще предстоит сделать», — обратился Илья Середюк в своём telegram-канале к кемеровчанам.

Середюк также отметил, что все намеченные проекты будут реализованы.

В администрации Кемерова ответили на самый актуальный вопрос жителей города о том, кто займёт пост руководителя администрации. Предварительно, преемником назвали Дмитрия Анисимова. До ухода Ильи Середюка он занимал должность первого заместителя главы города.

 

Фото: Илья Середюк (ВКонтакте)


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