Товар недели в магазине «Поляна»

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Магазин «Поляна» дарит кемеровчанам возможность выгодно приобрести самые разные товары. Так, с 21 по 27 сентября здесь можно купить подсолнечное масло «Злато» 114,90 руб. за л и сахар по 67,90 руб. за кг.
Ежедневно в "Поляне" работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, бургеры и свежайшую выпечку. В продаже также полюбившиеся многим кемеровчанам куры-гриль собственного приготовления.
За актуальными предложениями следите на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
«Поляна» приглашает за выгодными покупками по адресу:
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50
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