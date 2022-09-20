Блог с тобой ›› НОВОСТИ ›› Товар недели в магазине «Поляна»

Товар недели в магазине «Поляна»

20 сентября 2022 в 18:15

Каждую неделю уникальные акции и новые предложения!

Магазин «Поляна» дарит кемеровчанам возможность выгодно приобрести самые разные товары. Так, с 21 по 27 сентября здесь можно купить подсолнечное масло «Злато» 114,90 руб. за л и сахар по 67,90 руб. за кг.

Ежедневно в "Поляне" работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, бургеры и свежайшую выпечку. В продаже также полюбившиеся многим кемеровчанам куры-гриль собственного приготовления.

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

 

«Поляна» приглашает за выгодными покупками по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50


Читайте также

Content
В Кузбассе начинается мобилизация военнообязанных
Content
В Кузбассе начала работу «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации
Content 3868c330 3b04 11ed b8e2 91bf87319eac
В больницы Кузбасса поступили 57 внедорожников
Content w720h405fill
И. о. мэра города Кемерово Дмитрий Анисимов записал обращение

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?