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В Кузбассе начинается мобилизация военнообязанных

21 сентября 2022 в 15:25

Сергей Цивилёв полностью поддержал решение Владимира Путина о частичной мобилизации.

Президент Владимир Путин во время своего обращения к россиянам по Донбассу сообщил о частичной мобилизации в России. Указ уже опубликован на официальном сайте Кремля.

«Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию», — говорится в документе.

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус военнослужащих, проходящих службу в ВС России по контракту, отмечается в документе. Как ранее заверил президент, с сегодняшнего дня призываться на военную службу будут только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.  Перед отправкой в части они обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку, а также получат гарантии, как у служащих по контракту.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв опубликовал обращение, в котором прокомментировал решение.

«Как губернатор Кузбасса и гражданин Российской Федерации полностью поддерживаю решение, принятое Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным о частичной мобилизации. Мы готовы в кратчайшие сроки выполнить задачи, поставленные перед нами Президентом России. Сейчас важно сплотиться, встать на защиту нашей Великой Родины, нашей с вами свободы и независимости», — написал в обращении глава региона.

Он также сообщил, что в Кузбассе создана призывная комиссия, которую лично он возглавил. О том, какое количество кузбассовцев будет мобилизовано, пока не сообщается.

Ранее Сергей Шойгу пояснил, что под частичную мобилизацию попадают те, кто отслужил в армии, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт. Она не коснётся студентов и солдат-срочников. Предположительно, в первую очередь будут призывать имеющих современные специальности, такие как операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты.

 

Фото: ru.freepik.com


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