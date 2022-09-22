В Кузбассе начала работу «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации

Задать вопросы можно по номеру 122.

В Кемеровской области, как и по всей России, начала работать «горячая линия» для решения вопросов по частичной мобилизации. Задать вопросы кузбассовцы могут по телефону 122.

«Горячая линия» работает на базе Единый информационный центр по вопросам частичной мобилизации военнообязанных. Время работы — круглосуточно.

Жителям региона напоминают о необходимости пользоваться официальными источниками для получения необходимой информации. Например, правительство собирает часто задаваемые вопросы россиян и совместно с Минобороны готовит ответы, которые можно получить на сайте объясняем.рф.

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