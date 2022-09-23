В больницы Кузбасса поступили 57 внедорожников

Для помощи врачам.

В медучреждения Кемеровской области для помощи врачам поступили почти шесть десятков внедорожников. Так, автопарк пополнился 38 новыми автомобилями УАЗ 220695-222-04 и 19 — «УАЗ Патриот».

Как сообщает администрация правительства Кузбасса, автомобили высокой проходимости приобрели по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели было выделено 68 млн рублей. Внедорожники будут возить пациентов в больницы, а врачей — к жителям региона. Также их задействуют для транспортировки биоматериалов в лаборатории и перевозки лекарств.

Отмечается, что в период с 2018 по 2020 годы в Кузбассе приобрели более 140 новых машин, а в 2021 году — 105 транспортных средств.

«Мы продолжаем обновлять автопарк медицинских организаций Кузбасса. До конца года в больницы региона поставят еще 11 автомобилей», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

Сообщается, что новые внедорожники будут работать в больницах, поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, которые расположены в сельских территориях или городах, численность населения которых составляет до 50 тысяч.

Фото: администрация правительства Кузбасса.