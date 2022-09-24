И. о. мэра города Кемерово Дмитрий Анисимов записал обращение

И завёл аккаунты в соцсетях.

Исполняющий обязанности главы города Кемерово Дмитрий Анисимов записал обращение к кемеровчанам, в котором коротко рассказал о себе. Он заявил, что не является публичной личностью, но при этом понимает необходимость открытого диалога с горожанами.

«Поэтому я принял решение с сегодняшнего дня открыть аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», — поделился и. о. мэра.

Он пообещал горожанам читать все их обращения — и по возможности давать ответы. Также Дмитрий Анисимов завёл телеграм-канал.

Кадр, видео: администрация города Кемерово.