И. о. мэра города Кемерово Дмитрий Анисимов записал обращение

И завёл аккаунты в соцсетях.
Исполняющий обязанности главы города Кемерово Дмитрий Анисимов записал обращение к кемеровчанам, в котором коротко рассказал о себе. Он заявил, что не является публичной личностью, но при этом понимает необходимость открытого диалога с горожанами.
«Поэтому я принял решение с сегодняшнего дня открыть аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», — поделился и. о. мэра.
Он пообещал горожанам читать все их обращения — и по возможности давать ответы. Также Дмитрий Анисимов завёл телеграм-канал.
Кадр, видео: администрация города Кемерово.
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