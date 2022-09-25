В Кузбассе приняли закон о наставничестве над детьми и подростками

Направлено на оказание на безвозмездной основе помощи ребенку.

В Кемеровской области по инициативе прокуратуры приняли закон о наставничестве над несовершеннолетними. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, оно направлено на оказание на безвозмездной основе помощи ребенку для улучшения его социального положения, повышения уровня воспитанности, образованности, дисциплинированности и самоконтроля.

«Закон наделяет наставников конкретными правами в рамках профилактической работы с подростками, определяет чёткие требования к ним, а также устанавливает порядок контроля за их деятельностью, исключая участие в этой работе лиц, способных оказать негативное влияние на несовершеннолетних», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Шефство на несовершеннолетним сможет взять взрослый дееспособный гражданин РФ, который способен содействовать развитию подростка.

Отбором наставников будет заниматься муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних с согласия родителей. Уточняется, что в том случае, если ребёнку уже исполнилось 10 лет, то будет учитываться и его мнение. При этом для наставников будут предусмотрены поощрения.

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