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На Московской площади в Кемерове пройдут соревнования по шести видам спорта

26 сентября 2022 в 13:54

Также в Кузбассе состоится международный форум «Россия — спортивная держава».

В Кемерове пройдут всекузбасские уличные игры. Массовое спортивное мероприятие запланировано на 28–30 сентября. Оно пройдёт на Московской площади.

«В программе: соревнования по шести видам спорта — страйкбол, слэклайн, стритбол, скалолазание, картинг, силовой экстрим», — сообщили в управлении физической культуры и спорта.

Победителей и призёров по результатам соревнований наградят кубками и медалями. Также в рамках мероприятия спортсмены Кузбасса проведут мастер-классы.

В эти же дни в Кузбассе состоится международный форум «Россия — спортивная держава».

«Впервые в истории международный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить на территории Сибири. В этом году его организовали в новых экономических и политических условиях мироустройства, что отразилось на тематике», — отметил ранее губернатор Сергей Цивилёв.

 

Фото: администрация правительства Кузбасса.


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