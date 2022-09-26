На Московской площади в Кемерове пройдут соревнования по шести видам спорта

Также в Кузбассе состоится международный форум «Россия — спортивная держава».

В Кемерове пройдут всекузбасские уличные игры. Массовое спортивное мероприятие запланировано на 28–30 сентября. Оно пройдёт на Московской площади.

«В программе: соревнования по шести видам спорта — страйкбол, слэклайн, стритбол, скалолазание, картинг, силовой экстрим», — сообщили в управлении физической культуры и спорта.

Победителей и призёров по результатам соревнований наградят кубками и медалями. Также в рамках мероприятия спортсмены Кузбасса проведут мастер-классы.

В эти же дни в Кузбассе состоится международный форум «Россия — спортивная держава».

«Впервые в истории международный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить на территории Сибири. В этом году его организовали в новых экономических и политических условиях мироустройства, что отразилось на тематике», — отметил ранее губернатор Сергей Цивилёв.

Фото: администрация правительства Кузбасса.