«Поляна» приглашает за выгодными покупками

Каждую неделю - новые предложения!

Магазин «Поляна» дарит возможность выгодно приобрести самые разные товары, благодаря уникальным акциям. Так, с 28 сентября по 4 октября в продаже подсолнечное масло «Злато» по 114,90 руб. за л и сахар по цене 67,90 руб. за кг.

Кроме того, в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.

Ещё больше товаров на прилавках обновленного магазина по адресу

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

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