Власти Кузбасса обсудят в прямом эфире меры социальной поддержки пожилых людей

На вопросы ответит министр Елена Федюнина.
В четверг, 29 сентября, кузбассовцы смогут в прямом эфире задать вопросы министру социальной защиты Елене Федюниной.
Трансляция эфира, который организует Центр управления регионом, состоится в группе правительства Кузбасса во «ВКонтакте» по ссылке.
Дата: 29 сентября.
Начало: в 10:00.
Отмечается, что оставлять вопросы министру можно заранее. Для этого достаточно написать сообщение в комментариях группы регионального правительства или группы ЦУР Кузбасса.
Фото: ЦУР Кузбасса.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы