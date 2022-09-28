Власти Кузбасса обсудят в прямом эфире меры социальной поддержки пожилых людей

На вопросы ответит министр Елена Федюнина.

В четверг, 29 сентября, кузбассовцы смогут в прямом эфире задать вопросы министру социальной защиты Елене Федюниной.

Трансляция эфира, который организует Центр управления регионом, состоится в группе правительства Кузбасса во «ВКонтакте» по ссылке.

Дата: 29 сентября.

Начало: в 10:00.

Отмечается, что оставлять вопросы министру можно заранее. Для этого достаточно написать сообщение в комментариях группы регионального правительства или группы ЦУР Кузбасса.

Фото: ЦУР Кузбасса.