До конца года камеры установят во всех автобусах Кемерова

Для безопасности пассажиров в салоне и контроля за действиями водителей.

В автобусах устанавливают системы видеонаблюдения. Как сообщил и. о. мэра города Дмитрий Анисимов, до конца текущего года 257 машин «Кемеровской транспортной компании» будут полностью ими оснащены.

По словам Дмитрия Анисимова, видеокамеры устанавливают в автобусах для безопасности пассажиров в салоне и контроль за действиями водителей. Съемка в салоне выполняется с разных ракурсов, «слепых зон» нет.

«Также изображение выводится в режиме онлайн на монитор в кабине водителя. Поэтому он сможет следить, оплачивают ли пассажиры проезд с помощью валидаторов, видеть опаздывающих горожан, которые торопятся к дверям автобуса и все, что происходит на остановке. Кроме того, в кабине водителя камера записывает и звук, это пригодится при разборе возможных конфликтных ситуаций», - написал исполняющий обязанности главы областного центра.

Специалисты монтируют защищенные от вандалов системы отечественного производства.

Фото: Дмитрий Анисимов (Telegram)