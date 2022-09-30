Кемеровский аэропорт продали за 138 млн рублей

На торгах.

В столице Кузбасса продали земельный участок с расположенным на нём международным аэропортом имени А. А. Леонова. Росимущество подвело итоги электронного аукциона.

По информации ведомства, победителем торгов стало ООО «Континент», входящее в аэропортовый холдинг «Новапорт», при этом сумма сделки составила 138 072 157 рублей.

Земельный участок по адресу Аэропорт, 1 общей площадью 7 246 кв. м с расположенным на нём зданием аэропорта площадью 4 153 кв. м продавали как государственное имущество, так как он находится в федеральной собственности. До этого ООО «Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова» эксплуатировало здание международного терминала на основании договора аренды. Как указано на сайте аэропорта, теперь оно будет приватизировано.

«Победитель торгов планирует провести все необходимые мероприятия по дальнейшему развитию аэропорта, привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры», — сообщили в Росимуществе.

В настоящее время продавец и покупатель оформляют договор купли-продажи.

Фото: airkem.ru