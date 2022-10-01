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Власти Кузбасса объяснили, когда начинают платить мобилизованным

01 октября 2022 в 12:34

Вопрос подняли в соцсетях жители региона.

Жительницы Кузбасса, чьи мужья были мобилизованы на прошедшей неделе, задали вопрос властям региона о том, когда военным начнут выплачивать жалование.

«Пока мужчины в учебных центрах находятся, они уже считаются участниками боевых действий? Им за это время тоже будут выплаты?», — спросила одна из девушек.

В правительстве Кузбасса пояснили, что денежное вознаграждение мобилизованным полагается с того момента, когда они прибывают на место. При этом пребывание в учебных центрах не оплачивается.

«Денежное довольствие мобилизованным гражданам будет начисляться с момента издания приказа о зачислении в списки воинской части. Это происходит в течение 1-2 дней после прибытия мобилизованных в расположение части», — рассказали представители власти.

Напомним, помимо положенного жалования, глава Кузбасса поручил сразу выплачивать мобилизованным по 200 тысяч рублей сразу, как только их призвали.

«Деньги должны поступать на счёт, который укажет человек. Это нужно сделать уже сегодня, чтобы семьи военнослужащих имели дополнительную финансовую поддержку. Также и предприятия всех форм собственности, с которых призывают сотрудников, должны произвести свои выплаты», — ранее подчеркнул Цивилёв.

Также было принято решение обеспечить всех мобилизованных тёплой одеждой. Так, каждому кузбассовцу, отправляющемуся в зону спецоперации, минпромторг региона сформирует индивидуальный комплект: утеплённые сапоги на шнурках; пять пар утеплённых носков, утеплённая тельняшка; балаклава; вязаная шапка; утеплённые перчатки; спальник. Уточняется, что такой же комплект вещей выдадут каждому бойцу, включая тех, кто уже уехал на учебу.

 

Фото: ru.freepik.com


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