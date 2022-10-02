Кузбассовцы начали получать назальную вакцину от коронавируса

Теперь можно обойтись без уколов.

У жителей Кузбасса появился выбор: теперь поставить прививку от коронавируса можно как с помощью традиционного укола, так и с помощью назальной вакцины — спрея в нос.

Интраназальная вакцина «Гам-Ковид-Вак» вводится при помощи дозирующего устройства (насадки-распылителя на шприц) в один носовой вход на вдохе. Вакцинацию проводят в два этапа: компонентом I в дозе 0,5 мл, затем через 3 недели — компонентом II также в дозе 0,5 мл.

Отмечается, что возрастных ограничений у такой вакцины нет, а клинические исследования доказали её безопасность.

По данным минздрава Кузбасса, за первые три для использования назальной вакцины в регионе ей отдали предпочтение 156 человек.

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