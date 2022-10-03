Названа средняя продолжительность жизни кузбассовцев

Актуальные данные очередного исследования озвучил Кемеровостат.

Кемеровостат опубликовал данные очередного исследования качества и продолжительности жизни кузбассовцев.

Согласно приведенной статистике, почти половина (40,4%) жителей Кузбасса в возрасте от 15 лет и старше оценивает своё состояние здоровья как хорошее, почти столько же (40,6%) — как удовлетворительное. А вот полностью уверенных в своем здоровье не так много — всего 9,4%. При этом 8,2% считают своё здоровье очень плохим.

Доля жителей региона, ведущих здоровый образ жизни, составляет, по данным статистиков, 7,7%. Это выше уровня в Сибирском федеральном округе (4,4%), но чуть ниже общероссийского (7,7%).

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Кузбассе составляет 57 лет, продолжительность жизни в целом — 67,6 года. Для сравнения: общероссийские показатели составляют 59,4 и 70,1 года соответственно.

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