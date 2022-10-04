Товар недели в магазине «Поляна»

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Магазин «Поляна» дарит кемеровчанам возможность выгодно приобрести самые разные товары. Так, с 5 по 10 октября здесь можно купить подсолнечное масло «Злато» 114,90 руб. за л и скумбрия по 139,90 руб. за кг.

Ежедневно в "Поляне" работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, бургеры и свежайшую выпечку. В продаже также полюбившиеся многим кемеровчанам куры-гриль собственного приготовления.

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«Поляна» приглашает за выгодными покупками по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50