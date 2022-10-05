Мобилизованным кузбассовцам предоставят кредитные каникулы

И приостановят взыскание задолженности.

Мобилизованным жителям Кемеровской области предоставят право на кредитные каникулы. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса. Также в отношении них приостановят взыскание задолженности.

Напомним, правительство приняло закон, который даёт право отсрочки платежей мобилизованным и участникам спецоперации, членам их семей, которые взяли кредит до 21 сентября 2022 года. Официально он вступит в силу после подписания главой государства и опубликования.

Уточняется, что кредитные каникулы предоставляются на срок службы по контракту или участия в спецоперации. Оформить их можно до 31 декабря 2023 года, обратившись к банку-кредитору — по телефону или любым указанным в кредитном договоре способом. Если военнослужащий уже мобилизован, представлять его интересы в банке могут родственники — при предъявлении документа, подтверждающего родство.

«Воспользоваться правом на отсрочку могут мобилизованные физические лица или индивидуальные предприниматели, контрактники (у которых заключён контракт с Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСБ и прочими службами), добровольцы и члены семей вышеназванных категорий граждан (супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, которые являются инвалидами детства, а также дети в возрасте до 23 лет, учащиеся на очной форме обучения и иждивенцы)», — разъяснили в администрации правительства Кузбасса.

Если военнослужащий погиб или получил инвалидность первой группы, то предусматривается полное списание кредитов и кредитов его семьи.

Фото: ru.freepik.com