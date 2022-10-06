В Кемерове снесут ещё 26 аварийных домов

Горожане жалуются на невозможность проживания в ветхих бараках.
В Кемерове снесут 26 аварийных домов. Об этом пишет Газета Кемерова со ссылкой на администрацию города.
Ранее под одной из публикаций губернатора Сергея Цивилёва в соцсетях появился вопрос о том, почему не сносят бараки в Рудничном районе Кемерова.
«На сообщение отреагировали представители горадминистрации. Они отметили, что на данный момент реализуется программа по переселению горожан из аварийных домов в Кемерове. Таким образом, в городе, в том числе и в Рудничном районе, уже снесено 25 объектов», - сообщает интернет-издание.
Отмечается, что в настоящее время передано для сноса ещё 26 расселённых домов.
Фото: ru.freepik.com
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