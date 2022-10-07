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В Кузбассе уборщица попала в больницу после пинка от прохожего

07 октября 2022 в 14:51

Женщина якобы мешала ему выйти.

В посёлке Яшкино 30-летний местный житель толкнул ногой работницу ЖКХ, в результате чего она оказалась в больнице.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, мужчину оперативно задержали.

«Мужчина толкнул ногой уборщицу в подъезде, которая якобы мешала ему выйти на улицу, вследствие чего женщин упала, ударившись головой. В итоге она была госпитализирована с подозрением на сотрясение головного мозга», - сообщили в ведомстве.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: ru.freepik.com


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