В Кузбассе уборщица попала в больницу после пинка от прохожего

Женщина якобы мешала ему выйти.

В посёлке Яшкино 30-летний местный житель толкнул ногой работницу ЖКХ, в результате чего она оказалась в больнице.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, мужчину оперативно задержали.

«Мужчина толкнул ногой уборщицу в подъезде, которая якобы мешала ему выйти на улицу, вследствие чего женщин упала, ударившись головой. В итоге она была госпитализирована с подозрением на сотрясение головного мозга», - сообщили в ведомстве.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

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