В Кемерове открыли Красноармейский мост

Спустя 69 дней.

В Кемерове спустя 69 дней ремонта открыли Красноармейский мост. Об этом рассказал и. о. главы города Дмитрий Анисимов.

Напомним, Красноармейский мост на ремонт закрыли 30 июля. Таким образом, первый этап работ занял чуть более двух месяцев. Как отметил Анисимов, во время ремонта фактически были оставлены несущие конструкции.

«На этой стадии обследование показало, что проблемы серьезнее, чем мы думали: в одной из бетонных балок обнаружилась трещина. Это был поворотный момент. Стало ясно: решение капитально ремонтировать мост, а не просто обновить дорожное покрытие, было правильным и своевременным», — написал и. о. мэра в Telegram.

При этом специалисты работали одновременно на нескольких фронтах круглосуточном режиме, чтобы не сорвать сроки.

На втором этапе реконструкции работы будут идти в подмостовом пространстве, что позволит вести их параллельно с движением.

Фото: Дмитрий Анисимов (Telegram)