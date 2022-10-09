В Кемерове увеличат количество рейсов на трёх автобусных маршрутах

Уже с начала недели.

В понедельник, 10 октября, в Кемерове на трёх автобусных маршрутах увеличат количество рейсов. Как сообщает пресс-служба администрации города, изменения коснутся востребованных автобусов № 49, № 81 и № 91.

«Маршрут №49 в дополнение к двум существующим графикам будет усилен ещё на 5 единиц транспорта. По маршруту № 81 вместо четырёх будут курсировать 7 автобусов», - говорится в сообщении мэрии.

Также на маршрут № 91, где сейчас три графика, добавят 4 машины большой вместимости.

Обновлённое расписание будет размещено на сайте УЕЗТУ, в транспортных сервисах и на остановочных пунктах.

Фото: ru.freepik.com